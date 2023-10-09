Глюкоза, находящаяся на территории Израиля, наконец дала о себе знать

09:49 2023-10-09
Глюкоза, находящаяся на территории Израиля, наконец дала о себе знать

Наталья Ионова (Глюкоза) в обществе всего своего семейства прибыла в Израиль на днях, чтобы насладиться выступлением Бруно Марса. Вместо концерта артистка с семьей вынуждена была отсиживаться в бомбоубежище в ожидании рейса домой "в безопасность".

О том, что с Натальей Ионовой все в порядке, сегодня утром сообщила Ксения Собчак.

Чуть позже дала о себе знать и сама Глюкоза.

Знаменитость рассказала, что ей оборвали телефон, переживая за ее судьбу. Исполнительница не стала скрывать, что такое беспокойство ей приятно.

Артистка сообщила, что она в составе своей семьи решила возвращаться в родное государство и уже взяла билеты.

Наталья сообщила, что в настоящее время на улицах Израиля все спокойно. Люди пьют утренний кофе, кто-то ездит на велосипеде.

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