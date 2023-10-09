Соседов пожаловался, что Лазарев выгнал его с шоу за минуту до эфира

Сергей Соседов сообщил представителям СМИ, что, как правило, не обращает внимания на подобные ситуации, но на этот раз случившееся было "неприличным".

Критик заметил, что присутствие гостей на съемках обсуждается до эфира, но произошло так, что его "попросили" из студии буквально за минуту до начала передачи.

Редактор подошел к Соседову и попросил его выйти, пообещав все объяснить позднее.

Только через время ведущий узнал, что Сергей Лазарев потребовал "удалить" его из эфира. Соседов отметил, что это от недостатка воспитания.