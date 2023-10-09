Водку начали называть "водкой" только в 1936 году

До этого ректификационный спирт, разбавленный водой, называли - казенное, хлебное, горячее вино и т.д.

Обновлённый ГОСТ расставил всё на свои места.

Если в водке использовали какие-то вкусовые усилители, ароматизаторы, красители, то этот напиток обозначался, как - водка особая.

Если в составе был только спирт и вода, то такой продукт называли просто - водка.

Иностранцы позаимствовали термин водка только спустя 15 лет в 50-е годы.