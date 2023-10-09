В 1895 году водка обрела популярность в России

В состав должен был входить только ректифицированный спирт. Никакого дистиллята. А также спирт обязательно очищали с помощью угольных колонн.

В те годы на бутылках писали не "водка", а "казенное вино". При этом, "водка" была двух типов.

Обычная и та, что проходила двухкратную очистку.

Вторую именовали, как "казенное столовое вино". Стоимость была чуть выше, чем у классической водки.

Одновременно с появлением "казенного вина" в то время вышел запрет на дистилляцию в личных и промышленных целях.

Вот такой вот яркий пример монополии.