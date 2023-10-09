Во времена правления Петра Первого в России не знали, в какой таре лучше хранить и продавать водку оптом

Если в ведро наливали водку почти до краев, то в него помещалось 12 литров и 300 миллилитров.

Помимо этого, все знали, что в одном ведре содержится 100 чарок. В одной чарке содержалось 123 миллилитра.

Если кто-то покупал водку ведрами для кабака или для собственных целей, то он был на 100% уверен, что его не обманут.

В те годы редко сталкивались с таким понятием, как "недолив".

За подобную хитрость можно было получить нехилый штраф или понести уголовную ответственность.