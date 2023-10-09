Наследник Трампа заметил, что в руках у палестинцев американские автоматы

Сын Дональда Трампа высказался по поводу ролика, размещенного изданием Sky News в Сети, где палестинцы, находясь на Западном берегу, торжествуют по поводу начала боевых действий с автоматами в руках и выстрелами в воздух.

Трамп-младший обратил внимание, что оружие напоминает американские М4, а не АК-47, которое обычно применяют на Ближнем Востоке.

Сына экс-президента США очень интересует вопрос о том, не могут ли быть эти автоматы из тех 70 000, что Америка оставила на Афганистан.

Недавно Телеграм-каналы Незалежнай информировали, что Штаты передавали M4A1 украинским военным.