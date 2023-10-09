Сенатор Пушков заявил, что роль Украины для Запада ослабнет в связи с обстановкой в Израиле

11:49 2023-10-09
Сенатор Пушков заявил, что роль Украины для Запада ослабнет в связи с обстановкой в Израиле

Руководитель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что Украина в политике Запада перестанет играть настолько важную роль из-за непорядков в Израиле.

Сенатор Алексей Пушков заявил, что сейчас США будет работать и на Украину, и на Израиль.

По словам политика, если этого не сделать, Вашингтон потеряет свое "мировое лидерство".

Пушков убежден, что попытки американцев работать на 2 фронта приведут к тому, что Украине столько внимания как раньше доставаться не будет, так как США займется Ближним Востоком вплотную.

Государственный деятель призывает Америку благодарить Бога за то, что на фоне всего происходящего не случился еще кризис вокруг Тайваня.

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