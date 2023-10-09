Мечтала стать фокусником или управлять отелем

Она любила фантазировать и мечтать. Но точно не играла в куклы Барби в детстве, не грезила о сцене.

Будучи ребёнком она мечтала о карьере фокусника, насмотревшись телепредставлений, которые в то время были популярны в Австралии.

Чуть повзрослев, выбрала для себя более приземленный вариант – управляющая отелем. Ведь тому, кто руководит проектом, не дано колоть дрова, трезво рассудила девочка.

Робби открыла в себе актерский талант и решила поехать учиться в Мельбурн, но на это нужны были деньги.

Тогда юная Марго устроилась на три работы: официанткой в баре, уборщицей в гостинице и продавщицей сувениров на пляже.