Кондулайнен, которую считали пропавшей, обнаружили на отдыхе в Тунисе

Появилась информация о том, что актриса Елена Кондулайнен прибыла из Туниса, где набиралась сил и восстанавливалась после поразившего ее некоторое время назад инсульта.

Сама Кондулайнен вышла на связь, сообщив, что "никуда она не пропала", а просто отходит от серьезной болезни.

Актриса отметила, что хочет вернуться к съемкам "во всей боевой готовности".

Известно, что в мае знаменитость выписалась из реабилитационного центра, а чуть позже отправилась в санаторий на территории Нальчика.

Звезда экрана рассказывала, что соблюдает ЗОЖ и занимается лечебной физкультурой. Восстановление занимает у нее все свободное время.