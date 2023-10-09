Кондулайнен, которую считали пропавшей, обнаружили на отдыхе в Тунисе

12:23 2023-10-09
Кондулайнен, которую считали пропавшей, обнаружили на отдыхе в Тунисе

Коллеги и друзья Елены Кондулайнен напрасно били тревогу по поводу ее исчезновения. Оказывается, актриса наслаждалась отдыхом в Тунисе.

Появилась информация о том, что актриса Елена Кондулайнен прибыла из Туниса, где набиралась сил и восстанавливалась после поразившего ее некоторое время назад инсульта.

Сама Кондулайнен вышла на связь, сообщив, что "никуда она не пропала", а просто отходит от серьезной болезни.

Актриса отметила, что хочет вернуться к съемкам "во всей боевой готовности".

Известно, что в мае знаменитость выписалась из реабилитационного центра, а чуть позже отправилась в санаторий на территории Нальчика.

Звезда экрана рассказывала, что соблюдает ЗОЖ и занимается лечебной физкультурой. Восстановление занимает у нее все свободное время.

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