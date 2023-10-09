Галкин рассказал о своем отъезде из Израиля в связи со сложившейся неблагоприятной ситуации в государстве

13:28 2023-10-09
Галкин рассказал о своем отъезде из Израиля в связи со сложившейся неблагоприятной ситуации в государстве

Максим Галкин оценил вероятность собственного отъезда из израильского государства. Комик заявил, что не намерен покидать Израиль из-за атаки "Исламского движения сопротивления".

О возможности собственного отъезда из Израиля Максим Галкин сообщил на своей странице в запрещенной сегодня в РФ соцсети.

Артист отметил, что сейчас в иностранном государстве страшное время. Не все авиакомпании предоставляют шанс покинуть территорию страны, но улететь можно.

Комик отметил, что его семейство не делало попыток оставить Израиль, так как хочет поддержать израильтян.

Галкин не забыл выразить соболезнования близким тех, кто пострадал от действий ХАМАС.

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