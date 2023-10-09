Галкин рассказал о своем отъезде из Израиля в связи со сложившейся неблагоприятной ситуации в государстве

О возможности собственного отъезда из Израиля Максим Галкин сообщил на своей странице в запрещенной сегодня в РФ соцсети.

Артист отметил, что сейчас в иностранном государстве страшное время. Не все авиакомпании предоставляют шанс покинуть территорию страны, но улететь можно.

Комик отметил, что его семейство не делало попыток оставить Израиль, так как хочет поддержать израильтян.

Галкин не забыл выразить соболезнования близким тех, кто пострадал от действий ХАМАС.