Высказывание Кирилла Буданова, руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины, о попытках атаки Запорожской атомной электростанции может быть для ООН холодным душем, а также отрезвить жителей стран Североатлантического альянса.

Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, сообщает Газета.ру со ссылкой на Известия. По словам представителя российской дипломатии, ООН все это время пыталась заверить, что не сможет установить направление удара ЗАЭС.

Захарова напомнила, что в Министерстве иностранных дел России не раз говорили, что власти Украины хотят использовать АЭС в качестве «грязного ядерного оружия».

Она отметила, что Москва и в дальнейшем намерена продолжать прямые подтверждения причастности Украины к атакам объекта. Как стало известно ранее, ВС РФ нашли рядом с ЗАЭС неразорвавшиеся снаряды украинских военных.