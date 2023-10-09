Шевчука поразил инфаркт миокарда

О том, что Юрий Шевчук пережил инфаркт сообщило издание "Подъем" со ссылкой на человека из окружения музыканта.

Концерты "ДДТ" пришлось перенести на следующий год.

Ранее появилась информация о том, что выступление группы, намеченное на 28 октября в столице Израиля, отменено из-за ситуации в стране.

Известно, что в настоящее время жизни 66-летнего Шевчука ничего не угрожает, но рок-исполнителю восстанавливаться предстоит еще долго.