Билан приобрел квартиру, окна которой выходят на Красную площадь

13:54 2023-10-09
Билан приобрел квартиру, окна которой выходят на Красную площадь

Дима Билан теперь является собственником жилой площади в самом центре российской столицы вблизи Кремля.

О своем солидном приобретении Дима Билан сообщил в интервью Ютуб-шоу "Джарахов".

Исполнитель похвастался, что из окон его новой квартиры видна Красную площадь. Также рядом с новым жильем музыканта находится Гнесинка, где он учился.

Известно, что в настоящее время Билан находится в процессе переезда.

Интересно, что цену недвижимого имущества звезда сцены не озвучил, зато поделился, что намерен создать здесь собственную студию звукозаписи.

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