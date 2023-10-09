Билан приобрел квартиру, окна которой выходят на Красную площадь

О своем солидном приобретении Дима Билан сообщил в интервью Ютуб-шоу "Джарахов".

Исполнитель похвастался, что из окон его новой квартиры видна Красную площадь. Также рядом с новым жильем музыканта находится Гнесинка, где он учился.

Известно, что в настоящее время Билан находится в процессе переезда.

Интересно, что цену недвижимого имущества звезда сцены не озвучил, зато поделился, что намерен создать здесь собственную студию звукозаписи.