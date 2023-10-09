Галкина и Пугачеву засняли в израильском аэропорту

В Сети распространился снимок, где сфотографированы мужчина, внешне очень напоминающий комика и женщина со спины, с рыжей шевелюрой, как у Аллы Пугачевой.

Чуть раньше комик сообщал о ситуации в израильском государстве, где сейчас проживает с семьей.

Артист сообщил, что он и его семейство проснулись в день начала операции ХАМАС в 06:30 от гудков сирен.

Звезда экрана и сцены выразил соболезнования тем, кто пострадал от действий представителей палестинского движения.