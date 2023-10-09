Глюкоза покинула Израиль вместе со своим семейством

37-летняя Наталья Ионова сообщила о том, что покинула Израиль.

Знаменитость разместила снимок в период вылета пассажирского самолета. На фото Глюкоза сидит в кресле, укрывшись курткой.

Звезда сцены отметила, что она и ее родственники поднимаются в воздух. Пословам селебрити, регистрация затянулась надолго, но прошла гладко.

В Израиль семейство певицы приехало на концерт Бруно Марса, но вынуждено было отсиживаться в бомбоубежище на протяжении нескольких дней.

Концерт мировой знаменитости был отменен на фоне непростой ситуации в стране.