Брежнева призналась, что находилась в состоянии депрессии после расставания с Меладзе

Вера Брежнева не стала скрывать, что последние 1,5 года своей жизни "училась заново искать баланс, потому что потеряла опору".

Чуть позднее знаменитость поняла, что ее здоровье не только физическое, но и психическое требует лечения.

Певица сообщила, что из депрессии ее выводили специалисты, после обращения к которым она научилась жить здесь и сейчас, а не мучить себя перспективами на будущее, ценить то, что у нее есть.

Ранее сообщалось, что калифорнийские светила науки установили связь между пребыванием в постоянном стрессе и болезнью Альцгеймера.