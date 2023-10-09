Разин обвинил директора Ласкового мая Кудряшова в женитьбе на вдове Шатунова из-за авторских прав на песни покойного музыканта

15:34 2023-10-09
Разин обвинил директора Ласкового мая Кудряшова в женитьбе на вдове Шатунова из-за авторских прав на песни покойного музыканта

Экс-продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин убежден, что нынешний директор коллектива Аркадий Кудряшов намерен заключить брак с вдовой Юрия Шатунова для того, чтобы завладеть правами на песни, которые исполнял покойный при жизни.

Андрей Разин отметил, что Аркадий Кудряшов, женившись на вдове Юрия Шатунова Светлане, желает закрепить собственные права на все композиции музыканта, объединив свои ИП под маркой "Юрий Шатунов".

Разин заверил, что все наследие покойного его собственность, а Кудряшову ничего не светит, назвав юристов оппонента "чернокнижниками".

Напомним, что солиста группы "Ласковый май" не стало 23 июня прошлого года.

Причиной кончины знаменитости медики назвали сердечную недостаточность. Тело исполнителя кремировано, часть праха захоронена в российской столице в Москве, а еще часть - в Германии, где ныне покойный жил со своей семьей в последние годы.

Показать следующие комментарии
Фото
Антон Райт
17:22

Антон Райт

Западные компании получили выгоду от войны в Израиле

Западные компании получили выгоду от войны в Израиле

Акции оборонных компаний в Европе и США резко выросли на фоне войны Израиля и ХАМАС. Бумаги шведской авиастроительной компании Saab, подорожали больше чем на 8 процентов, американской Lockheed Martin — примерно на 5 процентов.
Наталья Гончарова
17:12

Наталья Гончарова

Пригожин пожаловался, что не может дозвониться до своих родных в Израиле

Пригожин пожаловался, что не может дозвониться до своих родных в Израиле

Иосиф Пригожин рассказал, что не может достучаться до своих брата и сестры, живущих в Израиле рядом с границей. До матери продюсеру удалось дозвониться. С женщиной все хорошо.
Наталья Гончарова
16:56

Наталья Гончарова

Анне Асти досталась роль Барби в новой версии Иван Васильевич меняет профессию

Анне Асти досталась роль Барби в новой версии Иван Васильевич меняет профессию

Певица Анна Asti сообщила о том, что она предстанет в образе куклы Барби в комедии "Иван Васильевич меняет все!" .
Наталья Гончарова
16:30

Наталья Гончарова

Буланова не заключила брачный контракт с молодым мужем Рудневым

Буланова не заключила брачный контракт с молодым мужем Рудневым

Татьяна Буланова удивила признанием, что никакой брачный контракт со своим молодым супругом Валерием Рудневым подписывать не стала.
Наталья Гончарова
16:18

Наталья Гончарова

Собчак, Ургант, Ротару поддержали Галкина, когда тот заявил, что горд быть частью израильского народа

Собчак, Ургант, Ротару поддержали Галкина, когда тот заявил, что горд быть частью израильского народа

Максим Галкин разместил в Сети публикацию, где назвал народ Израиля сплоченными патриотами. Юморист признался, что горд быть частью этого государства.
Наталья Гончарова
16:03

Наталья Гончарова

Мадонна оценила ситуацию в Израиле после атаки ХАМАС

Мадонна оценила ситуацию в Израиле после атаки ХАМАС

Известная на весь мир американская исполнительница Мадонна выразила поддержку израильтянам после атаки на государство ХАМАС.
Светлана Игнатьева
15:59

Светлана Игнатьева

Плюс-сайз блогер потребовала от отелей комфорта для полных путешественников

Плюс-сайз блогер потребовала от отелей комфорта для полных путешественников

Джэлинн Чейни из США считает, что кровати в номерах должны быть более грузоподъемными, а ванные комнаты, коридоры и лифты более просторными.