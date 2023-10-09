Разин обвинил директора Ласкового мая Кудряшова в женитьбе на вдове Шатунова из-за авторских прав на песни покойного музыканта

Андрей Разин отметил, что Аркадий Кудряшов, женившись на вдове Юрия Шатунова Светлане, желает закрепить собственные права на все композиции музыканта, объединив свои ИП под маркой "Юрий Шатунов".

Разин заверил, что все наследие покойного его собственность, а Кудряшову ничего не светит, назвав юристов оппонента "чернокнижниками".

Напомним, что солиста группы "Ласковый май" не стало 23 июня прошлого года.

Причиной кончины знаменитости медики назвали сердечную недостаточность. Тело исполнителя кремировано, часть праха захоронена в российской столице в Москве, а еще часть - в Германии, где ныне покойный жил со своей семьей в последние годы.