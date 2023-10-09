Волочкова разместила снимок из своей спальни в Сети и призвала хейтеров отписаться от нее

15:53 2023-10-09
Волочкова разместила снимок из своей спальни в Сети и призвала хейтеров отписаться от нее

Артистка балета Анастасия Волочкова поделилась в запрещенной сегодня в РФ соцсети большой публикацией, прикрепив к ней собственную фотографию из спальни.

Анастасия Волочкова обратилась к собственным подписчикам, отметив, что просыпаясь счастливой, не думает о том, что о ней пишут.

Тех, кто пишет о ней гадости, она назвала "завистливыми писаками", которых "звать никак".

Знаменитость отметила, что признательна тем, кто ее поддерживает и понимает.

Селебрити не стала скрывать, что живет в свое удовольствие, порекомендовав фолловерам следовать ее примеру.

Не забыла Волочкова обратиться и к своим хейтерам, призвав их отписаться от нее. Тех, кто не может даже этого сделать, Анастасия назвала "быдлом".

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