Плюс-сайз блогер потребовала от отелей комфорта для полных путешественников

Джэлинн Чейни из США - плюс-сайз тревел-блогер. Она стремится сделать путешествия удобными для всех людей - независимо от их размера.

Недавно дама сделала заявление, в котором рассказала, как должны измениться отели, чтобы там могли наслаждаться отдыхом и комфортом гости любой степени полноты.

В частности, она считает, что в номерах и местах общего пользования гостиниц надо установить широкие стулья. Кровати должны быть более грузоподъемными, а ванные комнаты, коридоры и лифты — более просторными и широкими.

В туалетах, душевых и рядом с бассейнами необходимо сделать удобные поручни. Плюс-сайз гости, по мнению Джэлинн Чейни, имеют право на гостиничные полотенца и халаты нужного им размера - вплоть до 6XL.

Но тут даже те из подписчиков, которые ранее симпатизировали Джэлинн, заявили о непомерности ее требований. Подобная реорганизация требует таких денежных средств, из-за которые иные гостиницы просто разорятся.

Тем не менее, решительная дама, ранее уже нападавшая на авиакомпании с требованиями предоставлять бесплатно плюс-сайз пассажирам дополнительные сиденья и туалеты большего размера, отступать не намерена.

Под ее петицией по поводу перестройки гостиниц под крупных людей подписались уже 35000 человек.