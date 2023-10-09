Собчак, Ургант, Ротару поддержали Галкина, когда тот заявил, что горд быть частью израильского народа

Ксения Собчак отреагировала на видео Максима Галкина в Сети, где тот утверждал, что Израиль - великая страна.

Ведущая согласилась с юмористом, что патриотизм чувствуется там каждую секунда пребывания.

Ксения призвала Максима не обращать внимания на хейтеров.

Под данной публикацией Галкина лайки поставили такие известные личности, как Иван Ургант, София Ротару, Лайма Вайкуле, Виктория Боня, Яна Троянова и многие другие звезды.