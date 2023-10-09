Буланова не заключила брачный контракт с молодым мужем Рудневым

Татьяна Буланова призналась, что о заключении брачного договора даже не думала.
Ее нынешний муж Валерий Руднев еще в статусе жениха затрагивал данный вопрос.
Татьяна рассказала, что Валерий предложил заключить ей такое соглашение. Артистка отметила, что она не отказывалась, так как солидарна с любимым мужчиной в его решениях.
Пока, видимо, у недавно поженившихся Булановой и Руднева не дошли руки до "этих бумаг".
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