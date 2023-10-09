Буланова не заключила брачный контракт с молодым мужем Рудневым

Татьяна Буланова призналась, что о заключении брачного договора даже не думала.

Ее нынешний муж Валерий Руднев еще в статусе жениха затрагивал данный вопрос.

Татьяна рассказала, что Валерий предложил заключить ей такое соглашение. Артистка отметила, что она не отказывалась, так как солидарна с любимым мужчиной в его решениях.

Пока, видимо, у недавно поженившихся Булановой и Руднева не дошли руки до "этих бумаг".