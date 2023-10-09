Анне Асти досталась роль Барби в новой версии Иван Васильевич меняет профессию

Будучи гостьей передачи "Шоу Воли", Anna Asti сообщила, что в фильме "Иван Васильевич меняет все!" исполнит свой номер в образе куклы Барби.

Свою сцену в ремейке советской комедии режиссера Леонида Гайдая "Иван Васильевич меняет профессию" Анна назвала "большим классным клипом" и выразила уверенность, что это "будет бомба".

Напомним, что в сентябре текущего года поющая ведущая Ольга Бузова поделилась снимком со съемок картины "Иван Васильевич меняет все". Картина станет ремейком советской комедии.

На фото Бузова позирует, когда ей наносят грим в ретро-блузке желтого цвета с бантом на груди и коротком парике.