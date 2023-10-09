Пригожин пожаловался, что не может дозвониться до своих родных в Израиле

17:12 2023-10-09
Пригожин пожаловался, что не может дозвониться до своих родных в Израиле

Иосиф Пригожин рассказал, что не может достучаться до своих брата и сестры, живущих в Израиле рядом с границей. До матери продюсеру удалось дозвониться. С женщиной все хорошо.

Иосиф Пригожин рассказал, что в Израиле у него мать, племянники, сестры, братья.

Родные продюсера проживают в разных частях израильского государства с 70-х годов.

В настоящее время кто-то из родственников Пригожина находится в бомбоубежищах, есть и те среди них, кто ночевал в подвале.

Музыкальный деятель счастлив от того, что ему удалось связаться со своей матерью, которая жива, здорова и уже находится дома.

Печалит супруга певицы Валерии тот факт, что он не может дозвониться до одного брата и сестры.

Также известно, что сам продюсер планировал лететь сегодня в Израиль на 2-3 дня, но поездка сорвалась.

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