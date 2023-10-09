Гребенщиков заявил, что не живет в Израиле и не работает там, когда его попросили описать, что творится в стране

Борис Гребенщиков заявил в интервью изданию Daily Storm, что никогда не жил в Израиле, когда его попросили сообщить, что творится в государстве в связи с нападением ХАМАС.

Гребенщиков уехал из РФ весной прошлого года, а о месте его пребывания точно ничего неизвестно.

Музыкант признавался, что ему нравится "творить" в Великобритании. Представители СМИ предполагают, что он живет с женой в столице этого государства.

29 октября текущего года Гребенщиков должен дать концерт в Ганновере, 30 октября - во Франкфурте-на-Майне, а 1 ноября - в Людвигсбурге. После он направится в Хельсинки и Стокгольм.