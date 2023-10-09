Лопес и Аффлек будут выплачивать ипотеку на новый дом в течение 30 лет

17:56 2023-10-09
Лопес и Аффлек будут выплачивать ипотеку на новый дом в течение 30 лет

Новый дом Дженнифер Лопес и Бена Аффлека стоит 61 000 000 USD. Изначально селебритис хотели внести всю сумму сразу, но после решили, что выплачивать кредит в течение 30 лет будет выгоднее.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек приобрели новый шикарный особняк в Беверли-Хиллз.

Налоговые льготы оказались причиной оплаты недвижимости в кредит.

Агент по недвижимости из Лос-Анджелеса Тони Мариотти пояснил, что знаменитости правильно поступили, ведь это обычная тактика среди богачей, которые хотят получить налоговые льготы.

Специалист рассказал, что люди при деньгах рассматривают весь свой портфель активов, просчитывая наиболее выгодный путь вложения средств, что часто связано с ремонтом уже купленного дома, приобретением иной недвижимости, экономической поддержки других проектов.

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