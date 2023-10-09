Шевчук сообщил, как чувствует себя после инфаркта

18:07 2023-10-09
Шевчук сообщил, как чувствует себя после инфаркта

Известно, что солист "ДДТ" Юрий Шевчук пережил инфаркт миокарда и в настоящее время проходит реабилитацию.

В пресс-службе группы "ДДТ" сообщили, что Юрий Шевчук будет восстанавливаться после перенесенного недуга до декабря текущего года.

Новые даты выступлений музыкального коллектива уже обнародованы.

Так, в Дубае концерт пройдет 3 января следующего года, в столице Израиля - 6 января того же года, в Белграде - 10 января.

Все билеты, приобретенные на перенесенные позднее выступления, действительны и не нуждаются в обмене.

Известно, что сейчас состояние здоровья Шевчука в норме.

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