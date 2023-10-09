Илон Маск объявил о крупнейшем соревновании электромобилей Tesla

18:18 2023-10-09
Илон Маск объявил о крупнейшем соревновании электромобилей Tesla

После невыполнения производственных ожиданий доминирование Tesla на рынке электромобилей сталкивается с новой проблемой.

Лидер по производству электромобилей сообщил о 435 000 поставок по сравнению с ожиданиями Street в 455 000, при этом за квартал было произведено чуть более 430 000 автомобилей. 

В заявлении Tesla говорится, что квартальный спад почти на 7% стал результатом ожидаемого простоя завода из-за необходимой модернизации завода; компания по-прежнему нацелена на выпуск 1,8 миллиона автомобилей в этом году. 

И когда Tesla немного упала, китайский автопроизводитель BYD вырос, поставив в общей сложности 431 603 полностью электрических электромобиля в третьем квартале, всего в нескольких тысячах единиц от того, чтобы урвать корону электромобилей Tesla. 

BYD, которого, как известно, поддерживает Уоррен Баффет , уже много лет расширяет свои зарубежные операции. В 2022 году гигант по производству автомобилей и аккумуляторов продал более 1,85 миллиона электромобилей по всему миру. Почти 950 000 из них были полностью электрическими электромобилями, что ненамного отстает от поставок Tesla в 2022 году (1,3 миллиона). 

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