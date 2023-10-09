Baza: уборщица обокрала дочь покинувшего РФ актера Назарова

По словам источников издания, подозрение пало на уборщицу, которая несколько лет работала в доме наследницы артистов.

Сообщается, что домработница Татьяна трудилась в доме актрисы Театра Маяковского Арины Назаровой три года и до сих пор ее работа не вызывала никаких нареканий.

Указывается, что актриса полностью доверяла помощнице и оставляла ей ключи от квартиры. Однако когда Назарова вернулась домой 7 октября, в доме, вместо уборки, ее ждал бардак.

Baza пишет, что "все уборочные принадлежности были разбросаны по квартире", а из тумбочки в спальне пропал конверт с 4 млн рублей. Попытки связаться с уборщицей успеха не имели - та выключила телефон.