Американка Клаудия Голдин удостоилась премии Нобеля по экономике

18:27 2023-10-09
Американка Клаудия Голдин удостоилась премии Нобеля по экономике

Обладателем премии по экономике памяти Альфреда Нобеля 2023 года была объявлена представительница США Клаудия Голдин.

Награда присуждена Голдин за исследование женского труда. Нобелевская премия по экономике вручается в рамках Нобелевской недели, но не является наследием Альфреда Нобеля.

Она учреждена в его память Шведским национальным банком.

Хотя некоторые эксперты неоднозначно относятся к тому, что данная премия ставится в один ряд с «обычными» Нобелевскими, Премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля считается самой престижной в своём направлении.

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