Американка Клаудия Голдин удостоилась премии Нобеля по экономике

Награда присуждена Голдин за исследование женского труда. Нобелевская премия по экономике вручается в рамках Нобелевской недели, но не является наследием Альфреда Нобеля.

Она учреждена в его память Шведским национальным банком.

Хотя некоторые эксперты неоднозначно относятся к тому, что данная премия ставится в один ряд с «обычными» Нобелевскими, Премия Шведского национального банка по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля считается самой престижной в своём направлении.