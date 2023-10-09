Писателя Быкова обвиняют в дискредитации российской армии

Оказывается, причиной проверки Дмитрия Быкова стало обращение в СК "о неправомерных высказываниях писателя о ВС РФ".
О каких словах знаменитости идет речь, информация отсутствует.
Известно, что еще в июле прошлого года Быков был включен в список иностранных агентов РФ.
В июне же текущего года Дмитрий был оштрафован на сумму в 40 000 российских рублей из-за отсутствия маркировки, свидетельствующей о статусе иноагента в его публикациях в рамках собственного Телеграм-канала.
Быков пребывает сейчас за рубежом.
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