Суд в Азербайджане вынес решение в отношении Рубена Варданяна

Адвокаты политика пытались отменить меру пресечения в виде заключения под стражу. Но суд не пошел навстречу защите Варданяна, отказав в удовлетворении апелляционной жалобы.

Судьи полагают, что избранная мера пресечения является обоснованной. Следовательно, экс-госминистр непризнанного Нагорного Карабаха остается под арестом.

Варданян был задержан 27 сентября при попытке покинуть Нагорный Карабах и въехать в Армению.

Ему инкриминируются сразу несколько статей УК Азербайджана, в том числе финансирование терроризма.