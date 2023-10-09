Биржевой курс доллара резко опустился ниже 100 рублей

Евро, на пике почти достигавший 108 рублей, подешевел до 105,85 рубля.
Биржевой курс юаня составил 13,7 рубля.
Светлана Игнатьева
Платан, известный также, как Сикамор-Гэп, пережил две мировые войны, семь монарших правителей и свыше 40 премьер-министров, но недавно его срубил подросток.
Иван Ободов
В Усть-Катаве Челябинской области пожилая местная жительница отдала аферистам более 300 тысяч рублей за «спасение» внука.
Администрация Кировского района Ленинградской области заявила о захвате здания администрации Шлиссельбурга.
Наталья Гончарова
Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия" в этом году стала жительница Питера Маргарита Голубева.
По состоянию на понедельник, 9 октября, четверо граждан РФ числятся пропавшими без вести после атаки ХАМАС на территории Израиля.
Бакинский апелляционный суд отклонил апелляцию на арест гражданина Армении Рубена Варданяна, сообщают азербайджанские СМИ.