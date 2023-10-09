Биржевой курс доллара резко опустился ниже 100 рублей

19:10 2023-10-09
Биржевой курс доллара резко опустился ниже 100 рублей

На Московской бирже курс доллара за несколько часов снизился с 102,27 до 99,45 рубля.

Евро, на пике почти достигавший 108 рублей, подешевел до 105,85 рубля.

Биржевой курс юаня составил 13,7 рубля.

Светлана Игнатьева
19:12

Светлана Игнатьева

Британские ученые хотят клонировать дерево Робин Гуда

Британские ученые хотят клонировать дерево Робин Гуда

Платан, известный также, как Сикамор-Гэп, пережил две мировые войны, семь монарших правителей и свыше 40 премьер-министров, но недавно его срубил подросток.
Иван Ободов
19:08

Иван Ободов

Россиянка лишилась 300 тысяч рублей, пытаясь вызволить внука из «плена»

Россиянка лишилась 300 тысяч рублей, пытаясь вызволить внука из «плена»

В Усть-Катаве Челябинской области пожилая местная жительница отдала аферистам более 300 тысяч рублей за «спасение» внука.
Иван Ободов
19:07

Иван Ободов

Экс-глава Шлиссельбурга вышел из СИЗО и захватил здание мэрии

Экс-глава Шлиссельбурга вышел из СИЗО и захватил здание мэрии

Администрация Кировского района Ленинградской области заявила о захвате здания администрации Шлиссельбурга.
Наталья Гончарова
18:56

Наталья Гончарова

Самые красивые девушки РФ на конкурсе Мисс Россия 2023

Самые красивые девушки РФ на конкурсе Мисс Россия 2023

Победительницей конкурса красоты "Мисс Россия" в этом году стала жительница Питера Маргарита Голубева.
Иван Ободов
18:49

Иван Ободов

Посольство РФ: четверо россиян пропали после атаки ХАМАС в Израиле

Посольство РФ: четверо россиян пропали после атаки ХАМАС в Израиле

По состоянию на понедельник, 9 октября, четверо граждан РФ числятся пропавшими без вести после атаки ХАМАС на территории Израиля.
Иван Ободов
18:45

Иван Ободов

Суд в Азербайджане вынес решение в отношении Рубена Варданяна

Суд в Азербайджане вынес решение в отношении Рубена Варданяна

Бакинский апелляционный суд отклонил апелляцию на арест гражданина Армении Рубена Варданяна, сообщают азербайджанские СМИ.