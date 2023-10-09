Дом Назарова в российской столице ограбили: ущерб составил 3 500 000 рублей

ЧП произошло в особняке Дмитрия Назарова и Ольги Василевой в центре Москвы.

По имеющимся сведениям, 23-летняя Арина (дочь актеров артиста) 7 октября "пригласила убраться" в доме работницу клининг-сервиса из Средней Азии.

Интересно, что эта женщина убиралась в доме Назаровых на протяжении нескольких лет и ничего подобного за ней не водилось.

Наследница знаменитостей вернулась домой на Таганку и обнаружила, что вещи разбросаны по дому, все покрыто мусором, а тумбочка в спальне отодвинута, а в ней нет 3 500 000 российских рублей, которые лежали в конверте.

Арина не дозвонилась до уборщицы и обратилась в полицию.