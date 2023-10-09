Отсутствие каких вещей в российской квартире возмущает итальянцев

19:29 2023-10-09
Отсутствие каких вещей в российской квартире возмущает итальянцев

Гостю из этой солнечный страны в Петербурге не хватило биде, специальной кастрюли для спагетти и сушилки для одежды.

Гостивший в Санкт-Петербурге итальянец остановился не в отеле, как обычно делают туристы, а на съемной квартире. Житель другой был глубоко разочарован отсутствием трех вещей, каких ему не хватило для в быту.

Каких именно? Об этом рассказал автор канала «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Кастрюля для пасты

В питерской съемной квартире среди кухонной утвари он не нашел специальной кастрюли, из которой вынимается внутренняя емкость с отверстиями на дне. В такой емкости вода стечет и останутся лишь спагетти. Использовать вместо этого дуршлаг итальянцу показалось неудобным.

Биде

Иностранец не понимает, как жители России могут без такого предмета жить. В Италии биде иногда частично заменяет ванну, требующую много места. Обычно в итальянских квартирах есть лишь душевая кабина, а ванна считается роскошью.

Сушильная машина

Во многих регионах Италии - достаточно влажный климат. Потому итальянцы обычно обставляют жилища сушильной машиной для белья. В России европейский гость такого предмета не нашел. Турист был обескуражен, когда хозяин посоветовал ему положить вещи на батарею, чтобы те быстрее высохли. 

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