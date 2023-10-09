В Эстонии уволили поздравившего Путина сербского тренера

19:46 2023-10-09
В Эстонии уволили поздравившего Путина сербского тренера

Эстонский мини-футбольный клуб "Смсраха" из Виймси перестал сотрудничать с главным тренером команды Владимиром Йовановичем, после того как он поздравил в Сети с днем рождения президента РФ Владимира Путина.

"Мы прекратили сотрудничество по причине некорректного поведения тренера... Мы не можем себе позволить, чтобы в текущий момент, когда продолжается СВО, главный тренер команды так себя вел..." - заявил глава мини-футбольного клуба "Смсраха" Андрей Головин.

В свою очередь Йованович констатировал, что у каждого есть право на свое мнение. "…Я уважаю мнение каждого, но никто... не может указывать мне, что думать..." - сказал сербский тренер порталу Delfi.

В субботу российскому лидеру исполнился 71 год. Об отставке Йовановича стало известно в понедельник.

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