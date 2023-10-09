Родственников пропавших в России людей обяжут сдавать ДНК-анализ

Уточняется, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже поддержала проект закона, вносящий изменения в федеральный закон о государственной геномной регистрации.

Член Общественного совета при Министерстве внутренних дел РФ Дмитрий Второв в свою очередь отметил, что подобный закон позволит прояснить судьбу тысяч взрослых и детей, которые по-прежнему считаются пропавшими без вести.

В законопроекте сказано, что близкими родственниками пропавшего без вести гражданина являются лица, находящиеся в биологическом родстве.