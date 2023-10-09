Путин присвоил звание Героя России посмертно рядовому Дмитрию Егорову

20:13 2023-10-09
Путин присвоил звание Героя России посмертно рядовому Дмитрию Егорову

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно рядовому Дмитрию Егорову, который погиб в бою у села Новомайорское ДНР.

Соответствующий указ опубликовали на официальном портале правовой информации. Уточняется, что Егоров был удостоен этого звания за мужество и героизм, которые он проявил при выполнении воинского долга.

Ранее в Минобороны сообщали, что при попытке наступления ВСУ около Новомайорского Егоров одним из первых вступил в бой с противником.

Рядовому удалось ликвидировать часть штурмовой группы ВСУ и заставить украинских боевиков отступить. В ходе боевых действий Егоров был тяжело ранен, вследствие чего скончался.

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