Певице Глюкозе и ее семье удалось покинуть Израиль

«Мы взлетаем. Регистрация была не быстрой, но все прошло спокойно. В добрый путь», — написала в посте артистка.
Глюкоза приезжала в Тель-Авив с мужем и детьми на концерт американского певца Бруно Марса, который должен был состояться 7 октября.
Однако в этот день террористы из движения ХАМАС вторглись на территорию Израиля, подвергнув обстрелу многие населенные пункты. В связи с этим певец был вынужден отменить выступление.
В результате Глюкоза вместе со своей семьей оказалась в бомбоубежище из-за обстрелов и иногда выходила на связь с подписчиками.
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