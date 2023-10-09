Певице Глюкозе и ее семье удалось покинуть Израиль

«Мы взлетаем. Регистрация была не быстрой, но все прошло спокойно. В добрый путь», — написала в посте артистка.

Глюкоза приезжала в Тель-Авив с мужем и детьми на концерт американского певца Бруно Марса, который должен был состояться 7 октября.

Однако в этот день террористы из движения ХАМАС вторглись на территорию Израиля, подвергнув обстрелу многие населенные пункты. В связи с этим певец был вынужден отменить выступление.

В результате Глюкоза вместе со своей семьей оказалась в бомбоубежище из-за обстрелов и иногда выходила на связь с подписчиками.