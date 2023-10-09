Москвичей призвали отказаться от поездок на авто с летней резиной

По данным Дептранса, ночью показатели термометра опустятся ниже нуля, а на дорогах образуется гололедица. Кроме того, сегодня в некоторых московских районах будет идти снег с дождем.

В связи с чем водителям рекомендовали 10 октября воздержаться от использования машин, если на них еще стоит летняя резина.

«Использование летних шин в таких условиях опасно и может привести к ДТП. Если еще не поменяли резину, советуем завтра воспользоваться городским транспортом для поездок» — отметили в Дептрансе.