Умер народный артист ЛНР Михаил Голубович

20:48 2023-10-09
Умер народный артист ЛНР Михаил Голубович

Заслуженный деятель искусств РФ и народный артист ЛНР Михаил Голубович скончался на 80-м году жизни, сообщил глава республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

"Луганская Народная Республика понесла невосполнимую утрату. После тяжелой болезни ушел из жизни заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист ЛНР, художественный руководитель Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной Михаил Голубович. Совсем немного не дожил Михаил Васильевич до своего 80-летия… Выражаю искренние соболезнования его родным и близким", - написал Пасечник.

Глава ЛНР отметил, что для жителей республики Голубович останется "образцом мужественности, интеллигентности, оптимизма и бесконечной преданности своей земле", отметив, что на территории республики "нет никого, кто не знал бы этого имени".

"Человек-легенда, актер и режиссер с мировой известностью, всю свою жизнь Михаил Васильевич посвятил развитию культуры родного края. Он искренне гордился тем, что живет и работает в Донбассе, неутомимо прославлял свою землю в разных странах и на разных континентах", - добавил Пасечник.

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