Умер народный артист ЛНР Михаил Голубович

"Луганская Народная Республика понесла невосполнимую утрату. После тяжелой болезни ушел из жизни заслуженный деятель искусств Российской Федерации, народный артист ЛНР, художественный руководитель Луганского академического украинского музыкально-драматического театра на Оборонной Михаил Голубович. Совсем немного не дожил Михаил Васильевич до своего 80-летия… Выражаю искренние соболезнования его родным и близким", - написал Пасечник.

Глава ЛНР отметил, что для жителей республики Голубович останется "образцом мужественности, интеллигентности, оптимизма и бесконечной преданности своей земле", отметив, что на территории республики "нет никого, кто не знал бы этого имени".

"Человек-легенда, актер и режиссер с мировой известностью, всю свою жизнь Михаил Васильевич посвятил развитию культуры родного края. Он искренне гордился тем, что живет и работает в Донбассе, неутомимо прославлял свою землю в разных странах и на разных континентах", - добавил Пасечник.