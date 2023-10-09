Посольство сообщило об одном погибшем в Израиле россиянине

"С прискорбием сообщаем, что по состоянию на 18:00 9 октября, по поступившей от израильской стороны информации, один гражданин Российской Федерации числится погибшим. Консульский отдел посольства занимается выяснением всех обстоятельств. В предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо российских граждан", — отметили в дипмиссии.

Дипломаты подчеркнули, что находятся в контакте с родственниками этих людей.

"Прилагаем максимум усилий для установления места нахождения пропавших граждан. Продолжаем работать с поступающими обращениями и звонками, оказываем помощь и содействие находящимся в Израиле туристам", — добавили в посольстве.