ХАМАС пригрозило казнить заложников в ответ на атаки Израиля на жилые дома

"С этого момента мы объявляем, что каждое нападение на мирных людей и их дома без предварительного предупреждения будет встречено, к сожалению, казнью одного из гражданских заложников нашего врага, и мы будем транслировать казнь в формате аудио и видео", — сказал он.

В свою очередь, газета Times of Israel со ссылкой на высокопоставленный источник в израильском правительстве сообщила, что военные не будут сдерживаться при атаках на объекты ХАМАС в секторе Газа, несмотря на риск нанести вред своим соотечественникам, которых взяли в плен.

Как отмечается в статье, если у Тель-Авива будут точные разведданные о местонахождении заложников, то солдаты не станут наносить удары по этой конкретной цели. Однако при отсутствии такой информации они будут поражать все объекты ХАМАС.