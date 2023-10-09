ХАМАС пригрозило казнить заложников в ответ на атаки Израиля на жилые дома

21:19 2023-10-09
ХАМАС пригрозило казнить заложников в ответ на атаки Израиля на жилые дома

Палестинские бойцы будут казнить по одному израильскому заложнику в ответ на каждую атаку Тель-Авива на жилой дом в секторе Газа, сообщил представитель военного крыла ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" Абу Убайда.

"С этого момента мы объявляем, что каждое нападение на мирных людей и их дома без предварительного предупреждения будет встречено, к сожалению, казнью одного из гражданских заложников нашего врага, и мы будем транслировать казнь в формате аудио и видео", — сказал он.

В свою очередь, газета Times of Israel со ссылкой на высокопоставленный источник в израильском правительстве сообщила, что военные не будут сдерживаться при атаках на объекты ХАМАС в секторе Газа, несмотря на риск нанести вред своим соотечественникам, которых взяли в плен.

Как отмечается в статье, если у Тель-Авива будут точные разведданные о местонахождении заложников, то солдаты не станут наносить удары по этой конкретной цели. Однако при отсутствии такой информации они будут поражать все объекты ХАМАС.

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