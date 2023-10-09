Ученые рассказали, чем чаще всего можно заболеть после коронавируса

К такому выводу пришли южнокорейсикие ученые из Медколледжа Вонджу Университета Ёнсей. Результаты их исследования опубликовал журнал Jama Network.

С сентября прошлого года по август нынешнего года ученые анализировали медпоказатели без малого 355 тыс. пациентов с COVID-19 и более 6,13 млн человек из контрольной группы.

В группе с COVID-19 был выявлен более высокий риск развития различных аутоиммунных и аутовоспалительных заболеваний.

В частности, после тяжелой формы COVID-19 у пациентов чаще всего развивались язвенный колит, алопеция, витилиго, псориаз, васкулит, сакроидоз, болезнь Крона, ревматоидный артрит, синдром Шегрена, болезнь Стилла и анкилозирующий спондилит.