Ученые рассказали, чем чаще всего можно заболеть после коронавируса

21:36 2023-10-09
Ученые рассказали, чем чаще всего можно заболеть после коронавируса

COVID-19 резко повышает риск развития аутоиммунных и аутовоспалительных заболеваний.

К такому выводу пришли южнокорейсикие ученые из Медколледжа Вонджу Университета Ёнсей. Результаты их исследования опубликовал журнал Jama Network. 

С сентября прошлого года по август нынешнего года ученые анализировали медпоказатели без малого 355 тыс. пациентов с COVID-19 и более 6,13 млн человек из контрольной группы.  

В группе с COVID-19 был выявлен более высокий риск развития различных аутоиммунных и аутовоспалительных заболеваний.

В частности, после тяжелой формы COVID-19 у пациентов чаще всего развивались язвенный колит, алопеция, витилиго, псориаз, васкулит, сакроидоз, болезнь Крона, ревматоидный артрит, синдром Шегрена, болезнь Стилла и анкилозирующий спондилит.

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