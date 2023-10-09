Максиму Галкину пришлось закрыть комментарии к своему посту об Израиле

Он написал, что жители этой страны проснулись от сирен в связи с нападением группировки ХАМАС, и выразил соболезнования семьям погибших.
Но многие пользователи негативно отреагировали на данный пост. Например, один из них поинтересовался, собирает ли Галкин вещи или планирует записаться добровольцем.
Тем временем в Израиле действительно многих ставят под ружье в связи со сложившейся ситуацией.
Впоследствии Максим Галкин просто закрыл комментарии к своему посту, видимо, обидевшись на негатив пользователей.
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