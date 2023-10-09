Биткоин упал почти на 40% с тех пор, как Уоррен Баффет назвал его «крысиным ядом в квадрате»

В то время криптовалюта торговалась около 40 000 долларов. Сейчас она торгуется на уровне около 27 000 долларов.

Неудивительно, что Баффетт не изменил своего мнения о самой устойчивой в мире цифровой одержимости.

«Я всю свою жизнь видел, как люди делают глупости», — сказал Баффет в интервью CNBC в начале этого года, сравнивая ставки на биткоины с игрой в игровые автоматы в Лас-Вегасе.

Вместо криптовалют Баффет сосредоточился на своем любимом классе активов: акциях. Акции класса А Berkshire Hathaway превзошли криптовалюту и недавно достигли рекордного максимума, превысив 560 000 долларов.