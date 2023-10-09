Германия и Франция пытаются наладить отношения

«Франко-германские отношения и, как следствие, Европа не соответствуют вызовам, с которыми мы сейчас сталкиваемся», — заявил Якоб Росс из Немецкого совета по международным отношениям.

Одна из проблем заключается в том, что президент Франции Эммануэль Макрон считает себя естественным преемником бывшего канцлера Ангелы Меркель на посту лидера Европы и занимает жесткую позицию в Брюсселе, некоторые из которых противоречат интересам Германии.

В настоящее время основным предметом разногласий между двумя странами является реформа электроэнергетики ЕС, при этом Германия и некоторые другие государства ЕС настаивают на ужесточении правил государственной поддержки цен на электроэнергию, что нанесет ущерб французской промышленности.

Двухдневное выездное мероприятие в северном портовом городе Гамбурге, где Шольц был мэром с 2011 по 2018 год, направлено на то, чтобы поставить отношения на новую основу, а не на выработку конкретных политических инициатив.