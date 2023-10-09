Си Цзиньпин не считает конфронтацию с США обязательной

23:59 2023-10-09
Си Цзиньпин не считает конфронтацию с США обязательной

Во время встречи с американскими сенаторами китайский лидер Си Цзиньпин заявил, что КНР и США необязательно идти на конфронтацию.

Пекин всегда считал, что общие интересы Китая и США намного перевешивают их разногласия, и успех одной страны представляет возможность, а не вызов для другой, цитирует Си Цзиньпина государственное информационное агентство «Синьхуа».

Встреча состоялась на фоне многомесячных усилий по возобновлению двусторонних отношений на фоне конфронтации в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, а также ограничений экспорта технологий под руководством США, направленных против Китая.

Во время 80-минутной встречи американская команда откровенно говорила с Си Цзиньпином о ряде вопросов и соответствующих приоритетах. Они также провели переговоры с министром иностранных дел Ван И, министром торговли Ван Вэньтао и другими высокопоставленными китайскими чиновниками.

Сенаторы также призвали Пекин снять ограничения и открыть китайские рынки для американских компаний, включая полупроводниковую, финансовую и аэрокосмическую отрасли.

Светлана Репина
00:45

Светлана Репина

Талибы приостановили работу афганских консульских служб в Вене и Лондоне

Талибы приостановили работу афганских консульских служб в Вене и Лондоне

Талибы приостанавливают консульские услуги в двух афганских посольствах, Лондоне и Вене, из-за отсутствия прозрачности и сотрудничества с властями в Кабуле.
Светлана Репина
00:42

Светлана Репина

Эрдоган открыл первую новую церковь в Турции за 100 лет

Эрдоган открыл первую новую церковь в Турции за 100 лет

Президент Реджеп Тайип Эрдоган в воскресенье открыл первую церковь, построенную при поддержке правительства за 100-летнюю историю современной Турции.
Светлана Репина
00:38

Светлана Репина

В российском модуле Международной космической станции произошла утечка охлаждающей жидкости

В российском модуле Международной космической станции произошла утечка охлаждающей жидкости

Российское космическое агентство заявило в понедельник, что в его многоцелевом модуле «Наука», прикрепленном к Международной космической станции, произошла утечка из резервной системы охлаждения.
Светлана Репина
00:35

Светлана Репина

Китай призывает Филиппины прекратить провокации в Южно-Китайском море

Китай призывает Филиппины прекратить провокации в Южно-Китайском море

Китай в понедельник предостерег Филиппины от дальнейших провокаций на атолле в Южно-Китайском море, заявив, что такие действия нарушают территориальный суверенитет КНР.
Светлана Репина
00:21

Светлана Репина

Хакеры используют Bluetooth для отслеживания действий полиции

Хакеры используют Bluetooth для отслеживания действий полиции

Алан «Nullagent» Микинс, соучредитель платформы отслеживания Bluetooth RFParty утверждает, что Сигналы Bluetooth могут указать, где и когда находится полиция.
Светлана Репина
00:16

Светлана Репина

Клаудия Шейнбаум лидирует в президентской гонке в Мексике

Клаудия Шейнбаум лидирует в президентской гонке в Мексике

Бывший мэр Мехико Клаудия Шейнбаум уверенно опережает своего ближайшего соперника в борьбе за победу на президентских выборах в Мексике в следующем году
Светлана Репина
00:11

Светлана Репина

Южнокорейские фирмы получили бессрочное разрешение на поставки чипов из США в Китай

Южнокорейские фирмы получили бессрочное разрешение на поставки чипов из США в Китай

Компаниям Samsung Electronics и SK Hynix будет разрешено поставлять американское чиповое оборудование на свои заводы в Китае на неопределенный срок без отдельных разрешений США.