Си Цзиньпин не считает конфронтацию с США обязательной

Пекин всегда считал, что общие интересы Китая и США намного перевешивают их разногласия, и успех одной страны представляет возможность, а не вызов для другой, цитирует Си Цзиньпина государственное информационное агентство «Синьхуа».

Встреча состоялась на фоне многомесячных усилий по возобновлению двусторонних отношений на фоне конфронтации в Южно-Китайском море и Тайваньском проливе, а также ограничений экспорта технологий под руководством США, направленных против Китая.

Во время 80-минутной встречи американская команда откровенно говорила с Си Цзиньпином о ряде вопросов и соответствующих приоритетах. Они также провели переговоры с министром иностранных дел Ван И, министром торговли Ван Вэньтао и другими высокопоставленными китайскими чиновниками.

Сенаторы также призвали Пекин снять ограничения и открыть китайские рынки для американских компаний, включая полупроводниковую, финансовую и аэрокосмическую отрасли.