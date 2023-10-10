Aito при поддержке Huawei, получила 50 000 заказов на автомобиль M7

Согласно данным продаж за август, заказы, требующие невозвратного депозита, поставят Aito в пятерку самых продаваемых китайских производителей автомобилей на новых источниках энергии.

Бренд Aito, который Huawei производит в партнерстве с Seres Group, выпустил M7 в июле прошлого года.

По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, по состоянию на июнь Aito поставила всего 27 405 оригинальных M7. В прошлом месяце он был перезапущен с новой пятиместной версией и более низкой стартовой ценой, чем оригинал.

Ожидается, что в следующем месяце компания Huawei совместно с китайским автопроизводителем Chery выпустит седан S7 под новым брендом Luxeed, который будет превосходить Tesla Model S.