За одну ночь из-за глобального потепления было отменено 20 000 авиарейсов

По мере того, как наша планета нагревается, экстремальные погодные явления становятся все более частыми и интенсивными. Штормы, лесные пожары и волны жары усилились, и все они повлияли на воздушные перевозки.

Причины этих задержек и отмен никуда не исчезнут, а это означает, что проблемы будут не только этим летом, но и каждым следующим. Путешественникам придется к этому привыкнуть.

Авиакомпании просто испытывают последствия проблемы, в которой они вносят основной вклад. На долю авиации приходится 2,5% всех выбросов углекислого газа, а внутренние рейсы производят примерно в шесть раз больше выбросов загрязняющих планету газов, чем вождение автомобилей.

Повышение температуры, вызванное деятельностью человека, уже привело к тому, что в некоторых районах начались сильные штормы, разрушительные лесные пожары и установились рекордные температуры. Поскольку планета продолжает нагреваться, его последствия будут ухудшаться.