За одну ночь из-за глобального потепления было отменено 20 000 авиарейсов

00:08 2023-10-10
За одну ночь из-за глобального потепления было отменено 20 000 авиарейсов

Путешественники по всему миру переживают один из худших туристических сезонов за всю историю. Данные Flight Aware показали, что только за одну неделю отменено более 20 000 авиарейсов.

По мере того, как наша планета нагревается, экстремальные погодные явления становятся все более частыми и интенсивными. Штормы, лесные пожары и волны жары усилились, и все они повлияли на воздушные перевозки.

Причины этих задержек и отмен никуда не исчезнут, а это означает, что проблемы будут не только этим летом, но и каждым следующим. Путешественникам придется к этому привыкнуть.

Авиакомпании просто испытывают последствия проблемы, в которой они вносят основной вклад. На долю авиации приходится 2,5% всех выбросов углекислого газа, а внутренние рейсы производят примерно в шесть раз больше выбросов загрязняющих планету газов, чем вождение автомобилей.

Повышение температуры, вызванное деятельностью человека, уже привело к тому, что в некоторых районах начались сильные штормы, разрушительные лесные пожары и установились рекордные температуры. Поскольку планета продолжает нагреваться, его последствия будут ухудшаться.

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