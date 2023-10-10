Южнокорейские фирмы получили бессрочное разрешение на поставки чипов из США в Китай

00:11 2023-10-10
Южнокорейские фирмы получили бессрочное разрешение на поставки чипов из США в Китай

Компаниям Samsung Electronics и SK Hynix будет разрешено поставлять американское чиповое оборудование на свои заводы в Китае на неопределенный срок без отдельных разрешений США.

Министерство торговли США обновляет свой список «подтвержденных конечных пользователей», в котором указывается, какие организации могут получать экспорт какой технологии, чтобы позволить Samsung и SK Hynix продолжать поставлять определенные американские инструменты для производства микросхем на свои заводы в Китае.

Samsung и SK Hynix, крупнейшие и вторые по величине производители микросхем памяти в мире, вложили миллиарды долларов в свои мощности по производству чипов в Китае.

Samsung Electronics производит около 40% своих флэш-чипов NAND на своем заводе в Сиане, Китай, в то время как SK Hynix производит около 40% своих чипов DRAM в Уси и 20% своих флэш-чипов NAND в Даляне.

По данным TrendForce, по состоянию на конец июня компании вместе контролировали почти 70% мирового рынка DRAM и 50% рынка флэш-памяти NAND.

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